Истребитель ВВС США упал на авиабазе в Южной Каролине

Истребитель ВВС США F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб. Об этом говорится в размещенном в среду на официальной странице авиабазы в Facebook заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени в пределах базы, - говорится в сообщении. - Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот".

Позднее американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим. Как уточняется, его имя не будет названо в течение 24 часов, пока семья не будет проинформирована о случившемся.

Причины катастрофы устанавливаются.