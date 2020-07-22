США потребовали закрыть консульство Китая

Соединенные Штаты потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"21 июля США резко потребовали от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Эта односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение между Китаем и США", - сказал он.

Дипломат заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если США не откажутся от своего требования закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

"Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг (требование закрыть генконсульство - прим. ТАСС), который подорвет китайско-американские отношения. Мы призываем США немедленно отозвать их ошибочное требование, в противном случае Китай предпримет законные и необходимые меры", - сказал он.

Ранее об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

"США попросили Китай закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов", - написал он.