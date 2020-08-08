https://news.day.az/world/1260655.html Грузия заявила о готовности вступить в НАТО
Грузия заявила о готовности вступить в НАТО
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям - НАТО, США и Евросоюз (ЕС). Об этом в субботу, 8 августа, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - подчеркнул Гахария, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
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