В Турции вспыхнул пожар на фабрике

В турецкой провинции Маниса вспыхнул пожар на деревообрабатывающей фабрике, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар вспыхнул в районе Алашехир.

На место было отправлено большое количество пожарных бригад. Работа по тушению пожара продолжается.

Причина возгорания неизвестна.