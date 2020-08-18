https://news.day.az/world/1263130.html В Турции вспыхнул пожар на фабрике
В Турции вспыхнул пожар на фабрике
В турецкой провинции Маниса вспыхнул пожар на деревообрабатывающей фабрике, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожар вспыхнул в районе Алашехир.
На место было отправлено большое количество пожарных бригад. Работа по тушению пожара продолжается.
Причина возгорания неизвестна.
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