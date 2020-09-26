Премьер-министр Ливана ушел в отставку

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил об отказе от формирования правительства страны и своей отставке. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я приношу свои извинения <...> за то, что политические блоки нарушили то согласие, к которому я стремился ради формирования кабинета. Они не отошли от политизации процесса [формирования правительства]", - заявил Адиб после встречи с президентом страны Мишелем Ауном.

В то же время он указал на необходимость реализации инициатив Франции по стабилизации ситуации в Ливане. "Нужно продолжить реализацию инициативы [президента Франции Эмманюэля] Макрона [по урегулированию политического кризиса], чтобы спасти Ливан", - отметил Адиб.

Согласно дорожной карте по урегулированию кризиса в Ливане, согласованной президентом Франции с ливанскими политиками, новое правительство республики во главе с премьер-министром Мустафой Адибом должно было быть создано к середине сентября. Однако шиитские партии "Амаль" и "Хезболлах" отказались от принципа ротации министерских постов и заявили, что будут участвовать в правительстве только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Они объявили об этом после введения США санкций 8 сентября против экс-министра финансов Али Хасана Халиля, который обвинен Вашингтоном в связях с "Хезболлах".