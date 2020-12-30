Генсек ООН обратился к человечеству

Впереди - Новый год. И с его приближением мы видим, как за горизонтом брезжит луч надежды. С такими словами в преддверии нового, 2021 года, к человечеству обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на "Новости ООН".

Он отметил, что 2020 год стал годом "испытаний, трагедий и слез". Пандемия COVID-19 перевернула нашу жизнь и принесла миру страдания и горе. Глава ООН подчеркнул, что пандемия и сейчас продолжает уносить человеческие жизни.

"В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Ликвидируются рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям", - отметил генсек ООН.

Он напомнил о том, что преодолеть текущий кризис помогают взаимопомощь, солидарность и совместная работа. "Люди протягивают руку помощи соседям и незнакомцам; специалисты, работающие "на передовой", отдают этому делу все свои силы; ученые разрабатывают вакцины в рекордно короткие сроки", - сказал Гутерриш.

Он также напомнил и о взаимосвязи между пандемией коронавируса и изменением климата. В ООН подчеркивают, что восстановление после кризиса должно происходить в соответствии с принципами низкоуглеродной экономики.

"Главной целью Организации Объединенных Наций в 2021 году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Каждое правительство, город, компания и каждый отдельный человек могут сыграть свою роль в реализации этого замысла", - заявил Антониу Гутерриш.

Он выразил надежду на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества, мировой экономики и планеты. "От лица Организации Объединенных Наций желаю всем вам счастливого и мирного Нового года", - сказал генсек.