https://news.day.az/sport/1730523.html В одном из бакинских поселков модернизируют инфраструктуру стадиона Футбольный стадион в поселке Бина ожидает серия важных инфраструктурных улучшений. Как передает Day.Az, об этом в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). По информации, спортивный объект получит современные скамейки для запасных игроков, а раздевалки будут оборудованы новой функциональной мебелью.
В одном из бакинских поселков модернизируют инфраструктуру стадиона
Футбольный стадион в поселке Бина ожидает серия важных инфраструктурных улучшений.
Как передает Day.Az, об этом в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
По информации, спортивный объект получит современные скамейки для запасных игроков, а раздевалки будут оборудованы новой функциональной мебелью.
В АФФА подчеркнули, что работы носят локальный характер и включают в себя косметические улучшения без проведения масштабной реконструкции.
Представители ассоциации отметили, что несмотря на планируемые работы, стадион продолжает принимать спортивные мероприятия в штатном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре