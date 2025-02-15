В одном из бакинских поселков модернизируют инфраструктуру стадиона

Футбольный стадион в поселке Бина ожидает серия важных инфраструктурных улучшений.

Как передает Day.Az, об этом в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

По информации, спортивный объект получит современные скамейки для запасных игроков, а раздевалки будут оборудованы новой функциональной мебелью.

В АФФА подчеркнули, что работы носят локальный характер и включают в себя косметические улучшения без проведения масштабной реконструкции.

Представители ассоциации отметили, что несмотря на планируемые работы, стадион продолжает принимать спортивные мероприятия в штатном режиме.