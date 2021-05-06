Решение о формате отношений России и США остается за Путиным - госсекретарь США

Решение о будущем формате отношений между Москвой и Вашингтоном остается за президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое распространил в четверг Госдепартамент.

"Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией <...> Фактически решение остается за президентом Путиным. Он и Россия могут решить своими действиями попытаться иметь более предсказуемые и стабильные отношения [с США]", - сказал он.