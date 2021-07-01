В ВОЗ оценили введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что необходимо действовать комплексно, чтобы остановить пандемию в России, и одного лишь введения QR-кодов в ресторанах недостаточно, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию", - сказала она.

Ранее Вуйнович заявила, что ВОЗ не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. По ее словам, оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

По словам представителя ВОЗ, исследования серологического иммунитета (тест на антитела) могут проводиться на популяционном уровне и "предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии". При этом Вуйнович подчеркнула, что ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.