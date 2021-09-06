В турецких школах начался новый учебный год в очном формате

В турецких школах сегодня начался 2021/2022 учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, министр национального образования Турции Махмут Озер напомнил, что очный формат обучения в школах является обязательным.

По его словам, однако, онлайн-обучение будет применяться для тех, у кого диагностирован COVID-19 или пребывает на карантине, или для учащихсяс хроническими заболеваниями, которые не могут посещать школу.

Учителя и технический персонал, которые не были привиты от коронавируса, будут два раза в неделю сдавать обязательный ПЦР-тест, тест можно будет давать бесплатно в государственных больницах.

M.Озер подчеркнул, что учащиеся должны будут использовать медицинские маски, соблюдать других гигиенические требования, но учащиеся не обязаны вакцинироваться или сдавать ПЦР-тест.

Министр также отметил, что новый учебный год охватит более 18 миллионов учащихся, более 1 миллиона преподавателей и технического персонала.