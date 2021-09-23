В Сомали впервые за 30 лет провели кинопоказ

В Национальном театре Сомали, построенном в 1967 году в подарок от Мао Цзэдуна, никогда не показывали кино местных режиссёров. 22 сентября там впервые прошёл кинопоказ двух короткометражных фильмов "Ритуал" ("Hoos") и "Свидание из ада" ("Date from Hell") сомалийского режиссёра Ибрахима СМ. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

"Так замечательно видеть столько молодых сомалийцев в Национальном театре, которые впервые за 30 лет смотрят кино. Это историческая ночь для сомалийского народа, она показывает, как возродились надежды... после стольких лет испытаний. Теперь у нас есть возможности. Сомалийские авторы песен, рассказчики, режиссёры и актёры могут открыто представить свой талант", - прокомментировал это событие театральный режиссёр Абдикадир Абди Юсуф.

До 1991 года в Могадишо регулярно проводили культурные мероприятия. Но гражданская война, продлившаяся до 2008 года, повергла страну в кризис, и даже после её окончания террористическая группировка "Аш-Шабаб" продолжила совершать нападения на объекты в столице.

В 2012 году смертница "Аш-Шабаба" взорвала здание Национального театра Сомали. Теракт произошёл через две недели после церемонии открытия в знак улучшения жизни в стране. Взрыв случился во время выступления группы музыкантов, погибли не менее 10 человек.

Церемония открытия театра в 2012 году Фото AFP

После объявления о показе фильмов местные жители рассказали, как до гражданской войны ходили на живые концерты и постановки. Однако некоторые из них всё ещё беспокоятся о безопасности из-за террористов.

"Я была школьницей, когда мы с друзьями смотрели живые концерты и драмы в национальном театре. Раньше люди выходили на улицу ночью и оставались допоздна, если захотят. Но теперь я не думаю, что это так безопасно", - говорит жительница Могадишо Хакимо Мохамед.

Организаторы кинопоказа гарантировали защиту гражданам. Чтобы попасть внутрь театра, посетителям нужно было пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов безопасности. Билет стоил 10 долларов.

"Мне не повезло увидеть живые концерты или фильмы в театре... потому что я был ещё ребёнком, но я могу себе представить, насколько это было красиво.Я хочу почувствовать это впервые, понять, как это - смотреть фильм вместе с сотнями людей в театре", - говорит житель Могадишо Абдуллахи Адан.