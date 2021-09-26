В Берлине на избирательных участках начали заканчиваться бюллетени

В Берлине на некоторых участках, где осуществляется голосование по выборам депутатов парламента, возникла нехватка бюллетеней, пишет газета Berliner Morgenpost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование будет продолжено", - цитирует издание сотрудника одного из избирательных участков.

Он указал, что в воскресенье в столице Германии также проходит международный марафон. Из-за этого полиция блокировала многие улицы для движения. В связи с мероприятием затруднен подвоз дополнительного количества бюллетеней.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Берлине к полудню составила 27,4%.

В парламентских выборах в Германии принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.