Внезапный снегопад вызвал хаос в одном из российских городов

В Кемерове выпал первый снег, однако к такому "удару" природы город оказался не готов, поэтому там сейчас творится настоящий хаос: общественный транспорт опаздывает куда только можно, аэропорт задерживает полёты, а ветхие деревья падают прямо на машины горожан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.