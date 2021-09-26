https://news.day.az/world/1384243.html Внезапный снегопад вызвал хаос в одном из российских городов - ВИДЕО
Внезапный снегопад вызвал хаос в одном из российских городов - ВИДЕО
В Кемерове выпал первый снег, однако к такому "удару" природы город оказался не готов, поэтому там сейчас творится настоящий хаос: общественный транспорт опаздывает куда только можно, аэропорт задерживает полёты, а ветхие деревья падают прямо на машины горожан.
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