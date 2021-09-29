В России по подозрению в госизмене арестован глава известной IT-компании

Основателя и генерального директора Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Лефортовского суда Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Решение было принято накануне, 28 сентября. По статье о госизмене господину Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.

Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB, по собственным данным, пользуются Сбербанк, Альфа-банк, "МегаФон", "Ростех" и другие компании.

"В отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 27 ноября 2021 года",- сказано в сообщении.

Ранее о задержании Ильи Сачкова сообщали СМИ со ссылкой на источники. Помимо него на связь перестал выходить и другой совладелец Group-IB Дмитрий Волков. В офисе компании в ночь на 29 сентября прошел обыск. Оперативные мероприятия подтвердила представитель Group-IB Ника Комарова, однако по ее словам, они закончились вечером 28 сентября. О причинах обыска в компании сообщить затруднились.

Позже работники компании рассказали RTVI, что обыск проводили сотрудники ФСБ. Пресс-служба Group IB отметила, что обслуживание всех клиентов продолжается штатно, а над прояснением ситуации с обыском работают юристы и топ-менеджмент.

Сегодня, 29 сентября, видимых оперативных мероприятий в офисе Group-IB на Шарикоподшипниковской улице (станция метро "Дубровка") не проводится, передает корреспондент "Ъ". Сотрудник в бюро пропусков бизнес-центра рассказал корреспонденту "Ъ", что работники Group IB в офис не пришли, поскольку работают удаленно. Как давно они переведены на дистанционный режим работы, он ответить затруднился.