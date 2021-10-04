Нефть подорожала до рекордных значений

Цена марок нефти WTI и Brent достигла рекордных значений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость нефти WTI впервые с ноября 2014 года поднялась выше $77 за баррель.

При этом цена фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,65%, достигнув $80,58 за баррель впервые с октября 2018 года.