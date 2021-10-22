Китай призывает к сдержанности на фоне ракетных пусков Пхеньяна

Китай на фоне недавних ракетных пусков КНДР призывает все стороны на Корейском полуострове сохранять спокойствие и быть сдержанными в своих действиях. Об этом заявил в четверг на брифинге постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации <...>. Призываем все причастные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", - сказал он.

Как отметил постпред КНР, санкционный режим Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна следует скорректировать с учетом гуманитарной ситуации в КНДР.

"Необходимо скорректировать санкции с учетом гуманитарной ситуации, - сказал он. - Ранее Китай и Россия подготовили соответствующий проект резолюции, он остается "на столе". Мы надеемся, что другие страны обратят на него внимание".