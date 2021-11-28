Израиль одобрил отслеживание носителей штамма «омикрон»

Израильское правительство одобрило отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных новым штаммом COVID "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс

"Правительство одобрило сегодня, 28 ноября 2021 года, отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения", - говорится в заявлении пресс-службы главы правительства.

В публикации отмечается, что действовать такая мера будет вплоть до полуночи следующего четверга, 2 декабря 2021 года.

Пресс-служба главы правительства Израиля подчеркнула, что меры будут "применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было в предыдущие волны, не идет".