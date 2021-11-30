Начальник штаба обороны Великобритании покинул свой пост
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Начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер покинул во вторник свой пост. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После более чем трех лет службы в этом качестве генерал сэр Ник Картер в последний раз покинул здание министерства обороны в качестве начальника штаба обороны", - говорится в сообщении. Пост сопровождается фото, на которых 62-летний Картер на выходе из здания пожимает руки сотрудникам ведомства, в том числе министру обороны Бену Уоллесу.

На смену Картеру, занимавшему этот пост с 2018 года, придет Тони Радакин, который до этого занимал пост первого морского лорда страны - главы Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании. Решение о назначении в рамках плановой замены было принято в октябре этого года.

56-летний Радакин станет первым представителем флота в роли профессионального главы вооруженных сил королевства и самого старшего военного советника министра обороны и премьер-министра с 2001 года, когда эту должность занимал адмирал Майкл Бойс.

При Радакине в 2019 году Великобритания ввела в строй второй авианосец - HMS Prince of Wales - и отправила в поход международную ударную авианосную группу, во главе которой встал авианосец HMS Queen Elizabeth. Он был включен в состав британских ВМС в декабре 2017 года.