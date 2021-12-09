Пандемия коронавируса привела к нищете еще 100 млн детей. Об этом свидетельствуют данные фонда ООН ЮНИСЕФ в четверг, 9 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"COVID-19 поразил детей в беспрецедентных масштабах, став самым серьезным кризисом для детей, который ЮНИСЕФ видел за свою 75-летнюю историю", - сказано в отчете Детского агентства ООН.

По данным организации, пандемия привела к тому, что 100 млн детей во всем мире пополнили список уже тех, кто и так находился в условиях бедности. При этом число бедных среди детей менее чем за два года увеличилось на 10%. До начала пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде.

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - добавила директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Фор подчеркнула, что потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.

В связи с локдаунами около 1,6 млрд детей не посещали школу. В 2020 году выпало 80 процентов очного обучения. Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать, а это на 8,4 млн больше, чем четыре года назад.

По прогнозам фонда, до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены работать, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.