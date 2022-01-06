Назначен новый зампред КНБ - директор Службы специального назначения «А» Казахстана

Назначен новый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Службы специального назначения "А".

Об этом сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды, сообщает Day.Az.

Сообщается, что распоряжением Главы государства заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы специального назначения "А" назначен Кунанбаев Берик Садыкович. Соответственно, распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы специального назначения "А".