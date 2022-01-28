Новые глашатаи "Реконкисты" приведут к беспорядкам во Франции

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Musulmans en France

Жан-Мишель Брюн

18 января депутат Эрик Чиотти, представитель кандидата в президенты Валери Пекресс, задал вопрос министру иностранных дел в Национальном собрании о т.н. "угрозах", которые Президент Азербайджанской Республики якобы высказывал в адрес Валери Пекресс в связи с ее незаконным визитом в Карабах.

Жан-Ив ле Дриан ответил: "Как министр иностранных дел, я могу сказать Вам, что высказывания Президента Алиева в адрес избранного представителя Республики, более того, кандидата на президентских выборах, неприемлемы по форме и содержанию. Я ясно дал это понять послу Азербайджана во Франции. И он это знает. [...]"

Так что же является на самом деле "неприемлемым"?

22 декабря 2021 года Валери Пекресс, находясь с визитом в Ереване в рамках поддержки Армении, отправилась в карабахский регион, международно признанный частью Азербайджанской Республики, в компании двух других французских парламентариев, не запросив разрешения у властей Азербайджана, под предлогом того, что этот регион якобы является частью т.н. "республики арцах".

Но Нагорный Карабах не является и никогда не был армянским. Тот факт, что там временно размещены российские миротворцы, ничего не меняет: этот регион находится внутри Азербайджана, а так называемая "республика арцах" никогда не существовала и не признана никем, ни Францией, ни Арменией!

Таким образом, мадам Пекресс нелегально посетила Азербайджан, тогда как обычно, мягко говоря, при посещении страны, необходимо официально пересечь границу, предъявить паспорт и подать заявление на визу. Все государства мира, включая Францию, принимают это же правило, которое распространяется на всех граждан. И как в любой стране и для любого человека, незаконное пересечение границы карается задержанием и наказанием.

Президент Ильхам Алиев тогда заявил: "Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не позволили ей выехать". "Угроза", "призыв к расправе"? Разумеется, нет. Скорее, предупреждение и напоминание о законе. Если бы это произошло во Франции, то французские власти отреагировали бы еще более жестко. Но, возможно, мадам Пекресс считает, что сам факт объявления себя кандидатом в президенты дает ей право на вседозволенность.

Поэтому, именно это ее нарушение международных законов является неприемлемым. Точно так же, как неприемлемым является то, что кандидат в президенты Французской Республики открыто проявляет благосклонность к одной из сторон конфликта, в то время, когда Франция в силу своего положения сопредседателя Минской группы, обязана соблюдать строгий нейтралитет.

Еще более неприемлемым является тот факт, что кандидат, который стремится к высшей должности, посягает на верховенство закона. И это в то время, когда президент Макрон в своей недавней инаугурационной речи в качестве президента Европейского Совета призывал к борьбе за торжество принципов правового государства, нерушимости границ и территориальной целостности государств". "Конец верховенства закона - это воцарение произвола", - заключил он.

Является ли приемлемым то, что министр иностранных дел публично пытается узаконить нарушение кандидатом в президенты азербайджанских законов, французского законодательства, двусторонних обязательств своей страны и правил Европейского Союза, которые прямо запрещают любые действия, ставящие под угрозу или угрожающие независимости, суверенитету и территориальной целостности стран?

Разве министр иностранных дел не должен был указать депутату Чиотти на то, что Франция и ее представители обязаны соблюдать положения Совета Безопасности ООН, членом которого она является? Франция, мог бы напомнить он, голосовала за принятие резолюций Совета 822, 853, 874 и 884, которые подтверждают, что Карабахский регион является частью Азербайджана, а также подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и нерушимость его международно признанных границ.

Несомненно, роль министра иностранных дел заключалась также в том, чтобы защитить двусторонние обязательства Франции, которая с 1993 года связана с Азербайджаном "Договором о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве", согласно которому две страны решили "объединить свои усилия для обеспечения международной безопасности, предотвращения конфликтов и гарантии верховенства международного права в отношениях между государствами, уважая принцип нерушимости границ".

Во время трансляции этого эпизода на общественном канале LCP на пояснительном баннере было написано: "Перед Рождеством Валери Пекресс отправилась в Армению, Нагорный Карабах, чтобы поддержать христиан Востока".

Двусмысленность этого предложения ни от кого не ускользнула, поскольку его можно интерпретировать как утверждение, что якобы "Нагорный Карабах находится на территории Армении". Что касается поддержки христиан Востока - большого лейтмотива французских правых, - то это также плод предвзятости, которая без колебаний искажает реальность. Утверждать, что поддержка армянского Карабаха - это защита христиан Востока, это чересчур, когда видишь, что Армянская церковь, диссидентская секта восточного христианства, сделала с неармянскими христианскими церквями Карабаха.

И, наконец, неприемлемым является и то, что министр иностранных дел дезинформировал парламент своей страны о месседже, который якобы был передан послу Азербайджана во Франции. Мы связались с посольством Азербайджана в Париже, которое сообщило нам, что "в контактах МИД Франции с послом по этому вопросу не было даже намека на т.н. "неприемлемость" слов нашего президента".

Сколько всего "неприемлемого"!

Давайте не будем наивными. Это возмущение против Азербайджана в точности соответствует параноидальному бреду французских правых, и в частности Эрика Чиотти, который видит исламистскую угрозу повсюду: "Исламизм продвигает свои пешки, завоевывая территории и души, повсюду во Франции, иногда с помощью и самодовольством избранных должностных лиц Республики", - предупредил он, не смеясь, несколько дней назад.

Тот факт, что Азербайджан - светская страна, а армянское государство - государство, которое нападает на неармянские церкви, а также мечети, ничего не меняет. Эти новые глашатаи "Реконкисты", по словам Эрика Земмура, в конечном итоге приведут Францию в настоящий беспорядок.

Давайте вспомним, что "Реконкиста" Изабеллы Католической заставила великих умов еврейской общины бежать в империю Солеймана Великолепного.

Можно было бы предположить, что эту предвзятость в позиции части французского политического класса и прессы обязан был подчеркнуть и бороться с ней министр иностранных дел Франции.

Похоже, что все было сделано наоборот, и это очень прискорбно.