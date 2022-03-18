https://news.day.az/world/1445797.html США и союзники установили линию связи с Россией
США и союзники установили линию связи с Россией
США и их союзники установили прямую линию связи с Москвой, чтобы избежать конфликта между Россией и НАТО из-за какого-либо недопонимания в связи с боевыми действиями на украинской границе. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Представители НАТО, на которых ссылается агентство, сказали, что российские вооруженные силы не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран альянса.
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