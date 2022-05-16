В Армении арестованы двое военнослужащих
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В Армении арестованы двое сослуживцев совершившего суицид военнослужащего Аргишти Егияна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

Они обвиняются по ст. 360 УК Армении (доведение до самоубийства).

Отметим, что 11 мая 2022 года военнослужащий, рядовой Аргишти Арменович Егиян, покончил жизнь самоубийством.