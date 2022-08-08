В Испании зафиксированы новые случаи уколов шприцами в общественных местах

В провинции Малага в Испании зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами в ночных клубах, барах, на дискотеках и музыкальных фестивалях. Об этом сообщает Cadena Cer со ссылкой на источники, передает Day.Az.

"Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять - женщины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что шесть жалоб на такие уколы поступило в Марбелье, две - в столице Малаги, а также еще три в Торремолиносе, Бенальмадене и в Фуэнхироле соответственно.

По одному из случаев ведется также расследование на предмет сексуального насилия.