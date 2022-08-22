https://news.day.az/world/1489075.html На Даллас обрушились проливные дожди: водители выплывают из автомобилей - ВИДЕО
На Даллас обрушились проливные дожди: водители выплывают из автомобилей - ВИДЕО
В американском Далласе - городе штата Техас - начались многодневные ливни.
Как передает Day.Az, там за сутки выпала трехмесячная норма осадков.
Сообщается, что буквально за несколько часов мощные проливные дожди затопили все - первые этажи домов, магазины, улицы, мосты и дороги. Некоторые машины оказались под водой - водителей пришлось спасать из затопленных автомобилей.
Сейчас экстренные службы расчищают дороги от завалов, стараясь как можно скорее восстановить движение. Метеорологи предупреждают о высоком уровне погодной опасности, а местные власти призывают жителей оставаться дома.
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