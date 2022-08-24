У берегов Италии затонула яхта армянского олигарха

У берегов Италии в заливе Сквилачче из-за плохих погодных условий затонула яхта "Май Сага", владельцем которой итальянские СМИ называют армянского олигарха, совладельца "Кузбассразрезугля" Геннадия Айвазяна.

Как передает Day.Az, сообщает издание La Gazzetta Del Mezzogiorno.

По подсчетам издания, яхта может стоить $50 миллионов. Сам бизнесмен официально не подтверждал эту информацию.

Сначала экипаж сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Никто, кроме кошелька хозяина яхты, не пострадал.

Судно пытались спасти и отбуксировать в порт, но из-за шторма это оказалось невозможным.

Предлагаем вниманию читателей видео тонущей яхты армянского олигарха.