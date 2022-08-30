Впервые со Второй мировой британцы разместят боевые самолеты в гражданских аэропортах
ВВС Великобритании разместит боевые самолеты на территории гражданских региональных аэропортов. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы Сил быстрого реагирования Королевских ВВС выдержат прямые атаки на свои базы", - отмечает издания.
В ходе учений в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся на авиабазе в Норфолке, Линкольншире и Шотландии будут размещены небольшими группами "на окраинах определенного числа региональных аэропортов", взлетно-посадочные полосы которых способны их принять.
Сами аэропорты обеспечат дополнительными запасами топлива для военных самолетов.
Концепция, получившая название Agile Combat Employment (ACE), в рамках которой военные самолеты будут базироваться на гражданских объектах, предназначалась для использования в потенциальных "горячих точках", таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и восточный фланг НАТО в Европа.
Однако, "опасения по поводу возможной войны с участием НАТО" привели к тому, что ACE распространилась на территорию Великобритании.
Издание отмечает, что использование гражданских аэродромов в военных целях произойдет впервые с окончания Второй мировой войны.
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