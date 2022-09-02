Ожидаемая продолжительность жизни в США установила столетний рекорд

Ожидаемая продолжительность жизни в США с 2019 по 2021 год снизилась до 76,1 лет, продемонстрировав рекордное двухлетнее сокращение за последние сто лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Национального центра статистики здравоохранения США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Показатель в 76,1 лет стал самым низким с 1996 года, а за последние 100 лет это второй случай снижения продолжительности жизни на протяжении двух лет подряд, следует из документа. Ученые отмечают, что основной "урон населению", нанесли пандемия коронавируса и случаи передозировки опиоидами.

Продолжительность жизни представителей коренного населения США - индейцев - в 2021 году сократилась на 6,6 лет, достигнув 65,2 лет, таким был этот показатель для всего населения Соединенных Штатов в 1944 году.

"У нас не было сильных скоординированных государственных усилий, направленных на снижение распространения вируса", - приводит Bloomberg слова профессора демографии Принстонского университета Норин Голдман. По ее мнению, среди факторов, поспособствовавших падению продолжительности жизни, недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, расовая дискриминация, бедность и ограниченный доступ к качественному медицинскому обслуживанию.