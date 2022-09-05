https://news.day.az/world/1492718.html В Канаде два человека получили ранения в результате стрельбы в ресторане
В Канаде два человека получили ранения в результате стрельбы в ресторане
Два человека получили ранения в результате стрельбы в одном из ресторанов города Вон, который является одним из ближайших пригородов Торонто.
Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пострадавшие - 38-летний и 25-летний мужчины - доставлены в больницу. Причины стрельбы выясняются. Полиция изучает камеры видеонаблюдения, а также ищет возможных свидетелей случившегося, так как после начала стрельбы ресторан спешно покинули десятки посетителей.
В настоящее время угрозы общественной безопасности нет.
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