https://news.day.az/world/1500086.html Птичий грипп убил в Великобритании несколько миллионов птиц
Птичий грипп убил в Великобритании несколько миллионов птиц
Самая сильная в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа убила уже несколько миллионов фермерских птиц. Каких именно не сообщается.
Как передает Day.Az, о вспышке 2 октября сообщает SkyNews. Известно, что очаг находится на юго-западе королевства. Власти предпринимают меры для того, чтобы остановить распространение болезни, но уничтоженных птиц очень много - больше трех миллионов.
SkyNews уточняет, что англичане на Рождество могут остаться без традиционной индейки.
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