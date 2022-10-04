Птичий грипп убил в Великобритании несколько миллионов птиц

Самая сильная в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа убила уже несколько миллионов фермерских птиц. Каких именно не сообщается.

Как передает Day.Az, о вспышке 2 октября сообщает SkyNews. Известно, что очаг находится на юго-западе королевства. Власти предпринимают меры для того, чтобы остановить распространение болезни, но уничтоженных птиц очень много - больше трех миллионов.

SkyNews уточняет, что англичане на Рождество могут остаться без традиционной индейки.