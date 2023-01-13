Меган Маркл забеременела благодаря волшебному тюленю

Принц Гарри признался, что по совету отца, будущего британского короля Карла III, пел тюленям, чтобы помочь своей жене Меган Маркл забеременеть. Рассказ об этом приводится в его мемуарах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гарри, после свадьбы он и Меган опасались, что не смогут зачать ребенка из-за стресса. Летом 2018 года он и Меган гостили в шотландском замке Мэй у принца Чарльза

. Тот разговорился с Меган и рассказал легенду о шелки - волшебных существах из кельтского фольклора, способных исполнять желания.

По словам Чарльза, шелки можно было запросто встретить на берегу моря недалеко от замка. На первый взгляд они неотличимы от тюленей, которые водятся в тех местах. "Поэтому, когда видишь тюленя, объяснил он, никогда не знаешь... Надо ему спеть. Шелки часто начинают петь в ответ", - рассказывает Гарри.

Гуляя по пляжу с Меган, принц действительно заметил тюленя и попробовал спеть. Тот не реагировал, пока не подключилась Меган. Все тюлени, по словам Гарри, тут же вынырнули из воды и "запели" ей в ответ. "Глупое суеверие? Возможно. Но какая разница. Я все равно посчитал это хорошим знаком, сбросил одежду и поплыл к ним". - утверждает Гарри в книге.

"Папин повар-австралиец был в ужасе. Он заявил, что это была на редкость плохая идея. Нырнуть, не глядя, в самые темные воды Окаванго - и то благоразумнее. По его словам, у берега кишат косатки, и петь тюленям - все равно что вести их к кровавой гибели", - написал принц Гарри в книге "Запасной".

Вскоре стало известно, что Меган ждет ребенка. Глядя на положительный тест на беременность, принц про себя поблагодарил за помощь шелки и свою мать, принцессу Диану.