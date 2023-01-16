Ребенок пострадал при взрыве петарды в Москве

Ребенок пострадал при взрыве петарды в одном из дворов в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает столичная прокуратура.

Надзорное ведомство обнародовало запись с камер наблюдения, зафиксировавших инцидент.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.