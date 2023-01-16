https://news.day.az/world/1529025.html Ребенок пострадал при взрыве петарды в Москве - ВИДЕО
Ребенок пострадал при взрыве петарды в Москве - ВИДЕО
Ребенок пострадал при взрыве петарды в одном из дворов в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает столичная прокуратура.
Надзорное ведомство обнародовало запись с камер наблюдения, зафиксировавших инцидент.
Пострадавшего мальчика госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.
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