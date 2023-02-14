Принц Уильям удивил британских школьников неожиданным видеозвонком

Принц Уэльский позвонил по видео британским школьникам во время посещения больницы в Ипсвиче. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео, размещенном на TikTok, 40-летний принц Уильям появляется на экране телефона учеников. В это время он находится с матерью одного из учеников, которая работает в больнице Ипсвича. На видео видно, как дети смеются вместе с будущим королем. Затем принц Уильям сказал мальчику: "Твоя мама кормит меня своими кексами. Они не очень вкусные!" В ответ на это дети разразились смехом.

Ученица, которая выложила ролик, позже написала: "Мама друга позвонила ему, когда он [принц Уильям] был у нее на работе, и он был на другом конце линии. Мы все были так потрясены и не ожидали этого, поэтому совершенно потеряли дар речи".