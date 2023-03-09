Пассажир самолета захотел зарезать стюардессу сломанной ложкой

Пассажир рейса United Airlines хотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и был пойман попутчиками. Инцидент попал на видео, передает CBS Boston.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что 33-летний Франсиско Северо Торрес (Francisco Severo Torres) летел на самолете, который следовал из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время перелета мужчина попытался открыть запасную дверь авиалайнера. На сместившуюся ручку обратила внимание бортпроводница, а попутчик Торреса подтвердил, что тот интересовался расположением двери.

После этих обвинений пассажир стал вести себя агрессивно и достал сломанную ложку, которую использовал как оружие. Он нанес несколько ударов одной из стюардесс, после чего остальные пассажиры повалили его на пол и обезвредили. В аэропорту Бостона Торреса задержала полиция.

Будет проводиться расследование, United Airlines запретила нарушителю пользоваться своими рейсами.