Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим греческим коллегой

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны.

Отмечено, что в ходе беседы министр обороны Греции выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции.

Министр Хулуси Акар, в свою очередь, выразил соболезнования своему греческому коллеге в связи с железнодорожной катастрофой в Греции, в которой погибло много людей.

Министры также договорились разработать повестку дня, основанную на добрососедских отношениях между двумя соседними странами.