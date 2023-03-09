https://news.day.az/world/1545167.html Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим греческим коллегой
Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим греческим коллегой
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны.
Отмечено, что в ходе беседы министр обороны Греции выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции.
Министр Хулуси Акар, в свою очередь, выразил соболезнования своему греческому коллеге в связи с железнодорожной катастрофой в Греции, в которой погибло много людей.
Министры также договорились разработать повестку дня, основанную на добрососедских отношениях между двумя соседними странами.
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