Акции китайских банков назвали лучшими в мире

На текущей неделе лучшие результаты на глобальном фондовом рынке среди крупнейших банков мира показывают акции китайских кредиторов, сообщает Bloomberg. Агентство пришло к такому выводу в результате анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На волатильность на мировых рынках ростом отреагировали акции Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.

Агентство объясняет это уверенностью инвесторов в том, что власти Китая лучше подготовлены к преодолению кризисов, нежели западные правительства. Банковская система страны защищена от глобальной волатильности и может выдержать острый финансовый кризис, пишет Bloomberg, ссылаясь на государственные СМИ республики.

Ценные бумаги ведущих банков мира начали резко падать в цене на фоне ситуации с обанкротившимся американским Silicon Valley Bank (SVB). Разорение банка стало крупнейшим в истории США с кризиса 2008 года. За распродажей акций SVB последовал обвал акций американских, а впоследствии и европейских банков. Крах одного из крупнейших банков США вызвал у инвесторов по всему миру опасения, что другие кредитные организации может ожидать та же участь, что и SVB.

Впрочем, после за банкротством SVB незамедлительно последовало закрытие Signature Bank. Сейчас на грани кризиса также находится First Republic Bank - он занимает 14-е место по размеру консолидированных активов в стране. За последнюю неделю (с 10 по 17 марта) акции банка обвалились почти на 80 процентов.