Во Франции призвали запастись бензином

Заправиться бензином в связи с забастовкой против пенсионной реформы посоветовал автомобилистам глава профсоюза ВКТ (Всеобщая конфедерация труда, CGT) департамента Буш-дю-Рон Оливье Матё 17 марта в интервью BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отвечая на вопрос журналистов BFMTV, лидер CGT в Буш-дю-Рон призвал автомобилистов принять меры предосторожности против возможной нехватки топлива, связанной с забастовками против пенсионной реформы на нефтеперерабатывающих заводах.

Матё посоветовал водителям "пойти и заправиться бензином, потому что скоро его будет немного". Нефтеперерабатывающий завод Petroineos в Лавере, недалеко от Марселя, будет закрыт "с понедельника", указал кандидат в преемники Филиппа Мартинеса во главе Всеобщей конфедерация труда всей Франции.

Ожидается, что другие нефтеперерабатывающие заводы в стране также прекратят работу в ближайшие дни. Компания TotalEnergies в Нормандии, где сотрудники бастуют, но поставки продолжаются, "будет остановлена" с этих выходных, заявил 17 марта Эрик Селлини, координатор CGT в нефтяной группе. "Сотрудники повысили голос" и "основные агрегаты начнут останавливаться с завтрашнего дня", так что " НПЗ будет остановлен в эти выходные или самое позднее в понедельник".

Уже несколько дней профсоюзы нефтяников предлагают бастующим на нефтеперерабатывающих заводам ужесточить движение, остановив производство, но последние не хотят начинать эти технически тонкие и длительные операции. Нефтеперерабатывающие заводы Ла Мед (Буш-дю-Рон), Донж (Луара-Атлантик) и Эссо в Фос-сюр-Мер все еще бастуют, и "это не изменится", - пояснил Эрик Селлини. В Фосе "доставки осуществляются спорадически", добавил он.

Напомним, 16 марта правительство Франции решило утвердить вызвавший возмущение в обществе законопроект, повышающий на два года возраст выхода на пенсию, ссылаясь на пункт 3 статьи 49 Конституции, то есть не прибегая к голосованию в парламенте.