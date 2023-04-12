Доля расчетов в юанях в международной торговле выросла за минувший год (по февраль нынешнего) более чем в два раза, до 4,5%, что позволяет китайской валюте конкурировать с евро, на который приходится 6% расчетов. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные SWIFT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Доллар за этот же период несколько уступил позиции - с 86,8% до 84,3%, однако по-прежнему является доминирующей валютой в мировой торговле.

"Рост доли Китая в обслуживании международной торговли, когда кредиторы предоставляют займы для облегчения трансграничного перемещения товаров, - благоприятная тенденция для КНР, стремящейся расширить использование юаня за рубежом", - прокомментировал ситуацию ведущий экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуддин.