Армения пытается избежать западных санкций

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял международного эмиссара Евросоюза по вопросу применения санкций Дэвида О"Салливана, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов по углублению взаимодействия и торговых связей Армении и ЕС. Стороны выразили готовность продолжить диалог.

Накануне О"Салливана принял замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

Ранее мы писали о том, что Армению обвиняют в параллельном импорте.