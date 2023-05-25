https://news.day.az/world/1567545.html Армения пытается избежать западных санкций
Армения пытается избежать западных санкций
Министр экономики Армении Ваан Керобян принял международного эмиссара Евросоюза по вопросу применения санкций Дэвида О"Салливана, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов по углублению взаимодействия и торговых связей Армении и ЕС. Стороны выразили готовность продолжить диалог.
Накануне О"Салливана принял замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
Ранее мы писали о том, что Армению обвиняют в параллельном импорте.
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