Дубай планирует сделать общественный транспорт экологически чистым

Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) объявило о своей стратегии, направленной на достижение нулевых выбросов парниковых газов в общественном транспорте эмирата к 2050 году, передает Day.Az.

В соответствии с сообщением RTA, эта стратегия позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 миллионов тонн и сэкономить около 9 миллионов долларов по сравнению с текущими показателями.

Стратегия RTA предусматривает перевод 10% городских автобусов на электрические или водородные двигатели к 2030 году. После этого власти Дубая планируют каждые пять лет удваивать долю таких автобусов, чтобы к 2045 году 80% автобусного парка работало на экологически чистой энергии. К 2050 году планируется, что автобусы в Дубае не будут выделять парниковые газы. Кроме того, RTA намерена перевести на экологически чистые источники энергии все школьные автобусы, такси и лимузины к 2050 году.

В рамках стратегии также предусмотрены модернизация зданий и улучшение системы управления бытовыми отходами. К 2030 году власти Дубая планируют установить солнечные батареи на 74% зданий и других сооружений RTA, к 2035 году - на 83%, к 2045 году - на 100%. Что касается утилизации мусора, то к 2030 году планируется перерабатывать все бытовые отходы в эмирате, тем самым устраняя необходимость вывоза мусора на свалки.

В 2021 году ОАЭ представили свою стратегическую инициативу Net Zero 2050, направленную на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Основной акцент в этой инициативе сделан на использование экологически чистых источников энергии. К декабрю 2022 года ОАЭ уже инвестировали более 40 миллиардов долларов в развитие таких проектов за последние 15 лет.