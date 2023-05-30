Финны проводят масштабные военные учения Karelian Lock 23

Неспокойно в северной Карелии, где новоиспечённые НАТО-вцы ранее анонсировали о проведении двухнедельных учений Lightning Strike 23, на смену которым пришли Northern Forest 23 и Karelian Lock 23.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.