https://news.day.az/world/1568652.html Лесные пожары уничтожили десятки домов в Канаде - ВИДЕО
Лесные пожары уничтожили десятки домов в Канаде - ВИДЕО
Крупные лесные пожары выжигают юго-восток Канады. Огонь уже перебросился на жилые дома, идет эвакуация населения. Все осложняет сухая и ветреная погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разгорается пламя также в центральной и восточной части США. Появились кадры из штата Колорадо, где пожары добрались до жилых кварталов. Небо заволокло едким дымом.
Похожая ситуация сейчас складывается и в центральном штате Массачусетс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре