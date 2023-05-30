Лесные пожары уничтожили десятки домов в Канаде

Крупные лесные пожары выжигают юго-восток Канады. Огонь уже перебросился на жилые дома, идет эвакуация населения. Все осложняет сухая и ветреная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разгорается пламя также в центральной и восточной части США. Появились кадры из штата Колорадо, где пожары добрались до жилых кварталов. Небо заволокло едким дымом.

Похожая ситуация сейчас складывается и в центральном штате Массачусетс.