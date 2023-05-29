Индия начала следствие в отношении Rolls-Royce

Индийское Центральное бюро расследований открыло в понедельник дело против британской транснациональной корпорации Rolls Royce PLC, директора ее отделения в Индии Тима Джонса, а также дилеров по торговле вооружениями Судхира Чоудхури и Бхану Чоудхри и British Aerospace Systems по подозрению в коррупции. Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, корпорация подозревается в коррупции при поставке 24 учебно-тренировочных самолетов Hawk 115 Advanced Jet для индийских ВВС.

Как указывает телеканал, решение индийской стороны о начале расследования произошло после того, как британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) в ходе своего расследования пришло к выводу, что корпорация Rolls Royce заплатила взятку в размере £1 млн индийским посредникам за увеличение лицензионного сбора с £4 млн до 7,5 млн, а также давала взятки налоговым служащим в Индии, чтобы предотвратить расследование в отношении налоговых дел компании.