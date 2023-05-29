Годовая инфляция в Британии начала замедляться

Годовая инфляция в Британии замедлилась до 8,7% в апреле. Однако этот показатель оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Годовая инфляция в Британии по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. При этом потребительские цены выросли на 1,2%. При этом ранее аналитики прогнозировали, что инфляция будет на уровне 8,2%.

23 мая Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Британии до 0,4% в 2023 году. При этом в прогнозе говорится, что экономика Великобритании избежит рецессии. В апреле МВФ допускал спад британской экономики на 0,4%.

До этого главный экономист Банка Англии Хью Пилл пожалел, что призвал жителей Британии смириться с тем фактом, что их экономическое положение стало значительно хуже.