США значительно увеличили военное присутствие в этой стране

За последнее десятилетие число американских военнослужащих в Нигере выросло в 10 раз на фоне роста напряженности в регионе. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, за этот период количество американских инструкторов в этой стране возросло со 100 до 1001 военнослужащего.

Правительство США утверждает, что причина заключается в борьбе с терроризмом, однако местные жители сообщили газете, что напряженность только возросла. "Сейчас в Сахеле у нас есть несколько воинствующих экстремистских организаций, которые угрожают безопасности и процветанию этого региона", - отметил контр-адмирал Джейми Сэндс, командующий силами специальных операции США в Африке.

Соединенные Штаты принимали активное участие в местных вооруженных конфликтах в течение последних двух десятилетий. Местные жители сообщили изданию о растущем количестве вооруженных нападений на населенные пункты, как со стороны боевиков, так и правительственной армии, обученной инструкторами США.

США начали оказывать Нигеру военную помощь в 2002 году, предоставив стране оружия на сумму более $500 млн, что сделало Нигер крупнейшим получателем военной помощи от государственного департамента в Западной Африке и вторым по величине в странах Африки к югу от Сахары.