Столкновение сил НАТО с сербами в Косове

Двое ранены во время столкновения сил НАТО KFOR с сербами в самопровозглашенной республике Косово.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 29 мая газета "Вечерне новости".

"Два человека были ранены", - сообщает издание.

По сведениям газеты, представители KFOR за день бросили в протестующих в Звенчане более 30 шоковых бомб, а также открыли огонь.

"Вечерне новости" пишет, что представители сил НАТО попытались силой затащить людей внутрь своего кордона, а затем начали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.