https://news.day.az/world/1568722.html Столкновение сил НАТО с сербами в Косове - ВИДЕО
Столкновение сил НАТО с сербами в Косове - ВИДЕО
Двое ранены во время столкновения сил НАТО KFOR с сербами в самопровозглашенной республике Косово.
Как передает Day.Az, об этом сообщает 29 мая газета "Вечерне новости".
"Два человека были ранены", - сообщает издание.
По сведениям газеты, представители KFOR за день бросили в протестующих в Звенчане более 30 шоковых бомб, а также открыли огонь.
"Вечерне новости" пишет, что представители сил НАТО попытались силой затащить людей внутрь своего кордона, а затем начали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре