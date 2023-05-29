Боррель озвучил условие для мирных переговоров России и Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине. Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте, таким мнением он поделился в ходе выступления на экспертном форуме в Барселоне. Как передает Day.Az, его трансляцию вела внешнеполитическая служба ЕС.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит", - считает Боррель.

Глава евродипломатии также сделал вывод, что Евросоюз "должен продолжать наращивать военную поддержку Украины".