Вучич потребовал "вразумить" "премьера" Косово

Президент Сербии Александар Вучич обратился к международному сообществу с призывом "вразумить" "премьер-министра" Косово Альбина Курти с целью стабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я в последний раз повторяю и прошу международное сообщество вразумить Альбина Курти, вразумить его, а не читать нотации бессмысленными заявлениями, давая ему при этом все от либерализации виз до членства в Совете Европы, с учетом того, что даже спустя десять с половиной лет Сообщество сербских муниципалитетов так и не сформировано", - сказал глава государства.