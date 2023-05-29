https://news.day.az/world/1568743.html Названа причина столкновений на ирано-афганской границе
Названа причина столкновений на ирано-афганской границе
Причиной боевого столкновения иранских пограничников с отрядом радикального движения "Талибан", которое произошло в субботу на границе с афганской провинцией Нимроз, стала попытка контрабанды наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его словам, "группа наркоторговцев" попыталась проникнуть в Иран с территории Афганистана. Иранские пограничники открыли огонь по нарушителям. Однако талибы не были осведомлены о причинах стрельбы и в свою очередь открыли огонь по пограничникам.
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