ОАЭ приступают к созданию космического корабля

Объединенные Арабские Эмираты приступают к созданию космического корабля, который будет исследовать пояс астероидов между Марсом и Юпитером на расстоянии пяти миллиардов километров от Земли.

Как передает Day.Az, об этом говорится в Twitter премьер-министра и правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

"Миссия ОАЭ по исследованию пояса астероидов между Марсом и Юпитером продлится 13 лет - шесть уйдет на разработку корабля и семь на сам полет, в течение которого космический корабль MBR Explorer преодолеет пять миллиардов километров в обход Марса, чтобы исследовать семь астероидов и приземлиться на последний астероид в 2034 году", - отметил правитель Дубая.

Он уточнил, что названный в его честь космический корабль преодолеет расстояние в десять раз больше, чем запущенный ОАЭ к Марсу зонд "Надежда", который приземлился на Красную планету в этом году.

По словам Аль Мактума, проект ОАЭ по исследованию пояса астероидов является "огромным национальным научным проектом и уникальным глобальным проектом в области космических исследований и знаний".

Он будет включать в себя создание эмиратских частных компаний в области космических технологий, создание наземного центра управления полетами в дальний космос и обучение эмиратских кадров в этой области, добавил он.

